مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

11:39 م 18/02/2026

الأهلي يختتم تدريباته أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، تحضيراً لمباراته المقبلة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني يس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لتوضيح بعض المهام الفنية والخطط التكتيكية للمباراة.

وشمل المران تدريبات فنية وبدنية متنوعة تحت قيادة توروب، واختتم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي.

في الوقت نفسه، خاض ثنائي الفريق المصاب محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية محددة لكل منهما، تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الجونة يوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي يختتم تدريباته مباراة الأهلي والجونة موعد مباراة الأهلي والجونة الدوري المصري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة؟ توفيق عكاشة يكشف التفاصيل
مصراوى TV

سر تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة؟ توفيق عكاشة يكشف التفاصيل
ترامب ونتنياهو يقرعان طبول الحرب.. استنفار إسرائيلي شامل لضرب إيران
شئون عربية و دولية

ترامب ونتنياهو يقرعان طبول الحرب.. استنفار إسرائيلي شامل لضرب إيران
الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار وتقارير

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
سينما

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026
دراما و تليفزيون

20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة