الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، تحضيراً لمباراته المقبلة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني يس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لتوضيح بعض المهام الفنية والخطط التكتيكية للمباراة.

وشمل المران تدريبات فنية وبدنية متنوعة تحت قيادة توروب، واختتم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي.

في الوقت نفسه، خاض ثنائي الفريق المصاب محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو تدريبات تأهيلية وعلاجية محددة لكل منهما، تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الجونة يوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.