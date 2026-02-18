تحدث صالح جمعة نجم الأهلي السابق، عن تطورات أزمته الأخيرة مع اللاعب إمام عاشور، والتي نشبت مؤخرًا بعد تصريحاته التلفزيونية.

صالح جمعة قد تحدث مع إبراهيم فايق عن تفاصيل "سهرة عشاء" جمعته مع إمام عاشور وكهربا، ونقل على لسانه أنه يطالب بتعديل عقده ومساواته ببعض زملائه، قبل أن يخرج اللاعب وينفي حدوث الجلسة من الأساس وكل ما تردد على لسانه.

وأكد صالح جمعة خلال ظهوره في بودكاست "ابن كارك" مع الإعلامي كريم خطاب أن علاقته بإمام عاشور قوية جداً ولم تتأتر بما أشيع مؤخراً، مشيراً إلى أنهما يتواصلان عبر تطبيق "واتساب" بشكل طبيعي ولا يوجد بينهما أي "زعل".

وأوضح صالح أن إمام يمر بفترة من الضغوطات الكبيرة والظروف الصعبة، وأنه يقف بجانبه لمساعدته على تجاوز هذه الحالة والتركيز مجدداً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون إثارة اللغط حوله.

واعترف صالح صراحة بأن توقيت تصريحاته السابقة بخصوص تواجد إمام معه قائلًا: "ممكن يبقى توقيت تصريحاتي خاطئ يعني، وانا كنت بتكلم من دافع ومنطلق حبا فيه لأنه لاعب مهم وبالنسبالي أخويا الصغير".

