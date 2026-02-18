مباريات الأمس
"شيكابالا وميدو كلموني".. صالح جمعة يكشف سر فشل انتقاله للزمالك ودورتموند

كتب : محمد عبد الهادي

09:57 م 18/02/2026
  عرض 9 صورة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة
  عرض 9 صورة
    أحمد رفعت وصالح جمعة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة 4
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة
  عرض 9 صورة
    صالح جمعة لاعب الأهلي

تحدث صالح جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، عن مسيرته الكروية منذ البداية والنشأة، والعروض التي تلقاها ولم تكتمل من أبرزها نادي الزمالك وبوروسيا دورتموند الألماني.

وقال صالح جمعة خلال ظهوره في بودكاست "ابن كارك"، مع الإعلامي كريم خطاب: " انتمائى لسيناء كان عائقاً في بداية مسيرتي؛ حيث رفض النادي الإسماعيلي (نادي العائلة المفضل) ضمي بعد خوض الاختبارات لصعوبة توفير سكن للمغتربين وُبعد المسافة".

وتابع: "عمي له الفضل الأكبر، بعدما أخذني لخوض الاختبارات في القاهرة بعد اقتناعه بموهبتي وبالفعل انضممت بعدها لنادي إنبي في سن العاشرة بعد اختبار لم يتجاوز 5 دقائق".

وأضاف صالح جمعة: "في نادي إنبي تلقيت عرضًا من أندرلخت البلجيكي ولكن النادي طلب 2 مليون يورو، وهو ما عرقل انتقال لأندرلخت البلجيكي، بينما رفضت عرض بروسيا دورتموند الألماني بعدما أراد إعارتي لنادٍ في الدرجة الثانية، وفضلت انتظار كأس العالم للشباب، ولكنها كانت "حسبة غلط".

وعن عروض الزمالك قال: "أحمد حسام ميدو كان أول من فاوضني للإنضمام للزمالك عندما كنت في البرتغال، لكني اخترت الأهلي بسبب علاقتى القوية بعلاء عبد الصادق وجماهيرية النادي".

وواصل صالح جمعة: "تلقيت 3 عروض من نادي الزمالك أثناء تواجدي في الأهلي عبر أمير مرتضى وشقيقى عبد الله جمعة، وكنت كل مرة برفض لإني متخيلتش أسيب الأهلي

واختتم: "بعد رحيلي عن الأهلي كان هناك محادثات بيني وبين شيكابالا وطارق حامد وعبدالله جمعة، ولكن لم تصل لمفاوضات من إدارة الزمالك".

