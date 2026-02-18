إعلان

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

11:15 م 18/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على جثة سيدة بمساكن التصنيع، وذلك قبل ساعات من سحور أول أيام شهر رمضان المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة هامدة لسيدة تدعى: اعتماد محمد عبد الكريم 81 عامًا، بمساكن التصنيع، فتم الانتقال إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية المبدئية أنها متوفية منذ قرابة 4 أيام، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، وتجري الأجهزة الأمنية التحريات حول ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد مساكن التصنيع الأجهزة الأمنية النيابة مستشفى النصر العثور على جثة مُسنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026
دراما و تليفزيون

20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026
قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
رغم حرارة الشمس.. كيف يظل رخام صحن المطاف في الكعبة باردا؟
علاقات

رغم حرارة الشمس.. كيف يظل رخام صحن المطاف في الكعبة باردا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة