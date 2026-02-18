قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد

عثر أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على جثة سيدة بمساكن التصنيع، وذلك قبل ساعات من سحور أول أيام شهر رمضان المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة هامدة لسيدة تدعى: اعتماد محمد عبد الكريم 81 عامًا، بمساكن التصنيع، فتم الانتقال إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية المبدئية أنها متوفية منذ قرابة 4 أيام، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، وتجري الأجهزة الأمنية التحريات حول ملابسات الواقعة.