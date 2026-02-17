5 صور لمشادة عبدالله السعيد مع حسام عبد المجيد خلال مباراة سيراميكا

"بكلمه واتساب".. صالح جمعة يرد على توتر علاقته بإمام عاشور بعد أزمة "السهرة"

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.

وشهد اللقاء عدة أحداث مثيرة، كان أبرزها المشادة التي حدثت بين عبدالله السعيد وزميله في الفريق حسام عبد المجيد، وذلك عقب احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا.

وبعد المباراة كشف مصدر لموقع مصراوي إن المشادة بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، كانت عبارة عن شدة ملعب فقط لا غير.

وقد حرص حسام عبد المجيد على الاعتذار لعبدالله السعيد، ليُغلق الخلاف تمامًا عند هذا الحد.