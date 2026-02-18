"كمين اتحاد الكرة".. تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بعد توديع كأس مصر

أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

أطلق محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية عقب خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا، وتوديع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

وكتب أبو العلا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك: "نجح كمين إتحاد الكرة والرابطة في عمل المستحيل لخروج الزمالك من كأس مصر".

وتابع: "في تقديري أهم صفقة للزمالك هو النجاح في تغيير السيناريوهات التي يتم فرضها عليه ولابد من ردة فعل غير تقليدية".

وكان الزمالك قد خسر بهدفين لهدف أمام سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس مصر ليودع البطولة بشكل رسمي.

