دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 6
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

1 1
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

0 0
22:00

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
21:45

كومو

جميع المباريات

"كمين اتحاد الكرة".. تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بعد توديع كأس مصر

كتب : محمد عبد الهادي

10:13 م 18/02/2026
أطلق محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية عقب خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا، وتوديع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

وكتب أبو العلا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك: "نجح كمين إتحاد الكرة والرابطة في عمل المستحيل لخروج الزمالك من كأس مصر".

وتابع: "في تقديري أهم صفقة للزمالك هو النجاح في تغيير السيناريوهات التي يتم فرضها عليه ولابد من ردة فعل غير تقليدية".

وكان الزمالك قد خسر بهدفين لهدف أمام سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس مصر ليودع البطولة بشكل رسمي.

الزمالك محمد أبو العلا كأس مصر الزمالك وسيراميكا

