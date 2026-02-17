موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره الجيش الملكي في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر ذاته، وفق الجدول الذي سيعلنه الاتحاد الإفريقي بشكل نهائي.

وتُقام مباراة الذهاب في المغرب، على أن يستضيف بيراميدز لقاء الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.