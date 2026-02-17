مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

02:53 م 17/02/2026
أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره الجيش الملكي في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر ذاته، وفق الجدول الذي سيعلنه الاتحاد الإفريقي بشكل نهائي.

وتُقام مباراة الذهاب في المغرب، على أن يستضيف بيراميدز لقاء الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.

فريق بيراميدز بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي مباراة بيراميدز والجيش الملكي

