مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

03:53 م 17/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (3)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (4)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الترجي و بترو أتليتكو (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الترجي ضد تشيلسي (1)
  • عرض 10 صورة
    الترجي ضد تشيلسي مونديال الأندية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، منافس النادي الأهلي في مباراة ربع النهائي.

وسيلاقي المارد الأحمر في ربع نهائي البطولة، نظيره الترجي التونسي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل 2026.

طريق الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وحال تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي في ربع النهائي، سيلتقي في مباراة نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.

وفي المقابل، سيلتقي الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي.

ويسعى النادي الأهلي إلى حصد لقبه رقم 13 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى بيراميدز لحصد اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

ويذكر أن المارد الأحمر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد صعد إلى الدور ذاته، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد 16 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"تفوق أحمر وسليمان الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

"مواجهة محتملة مع المصري".. طريق الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي قرعة دوري أبطال افريقيا الأهلي وبيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
نصائح طبية

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
هل تؤدي الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى رفع التضخم أم دعم النمو؟
اقتصاد

هل تؤدي الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى رفع التضخم أم دعم النمو؟
أول تعليق لـ ريم مصطفى بعد رحيل والدتها
زووم

أول تعليق لـ ريم مصطفى بعد رحيل والدتها
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات