طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

حددت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، منافس النادي الأهلي في مباراة ربع النهائي.

وسيلاقي المارد الأحمر في ربع نهائي البطولة، نظيره الترجي التونسي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل 2026.

طريق الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وحال تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي في ربع النهائي، سيلتقي في مباراة نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.

وفي المقابل، سيلتقي الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي.

ويسعى النادي الأهلي إلى حصد لقبه رقم 13 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى بيراميدز لحصد اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

ويذكر أن المارد الأحمر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد صعد إلى الدور ذاته، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد 16 نقطة.

