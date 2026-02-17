أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك في دور ال16 ببطولة كأس مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 بكأس مصر.

وجاء تشكيل تشكيل سيراميكا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، جاستس آرثر وأحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج وعمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي، صديق إيجولا واسلام عيسى

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا، كل من: "محمد طارق، أحمد عابدين، عمر كمال، كريم الدبيس، إبراهيم محمد، محمد رضا بوبو، كريم نيدفيد، أيمن موكا ومحمد عبد الله.

