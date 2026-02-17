مباريات الأمس
"ثلاثي هجومي".. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في كأس مصر

كتب : يوسف محمد

04:06 م 17/02/2026 تعديل في 04:13 م
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك في دور ال16 ببطولة كأس مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 بكأس مصر.

وجاء تشكيل تشكيل سيراميكا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، جاستس آرثر وأحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج وعمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي، صديق إيجولا واسلام عيسى

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا، كل من: "محمد طارق، أحمد عابدين، عمر كمال، كريم الدبيس، إبراهيم محمد، محمد رضا بوبو، كريم نيدفيد، أيمن موكا ومحمد عبد الله.

أقرأ أيضًا:

طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

"معاينة الملعب".. وصول حافلة الزمالك لملعب قناة السويس لمواجهة سيراميكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر مباراة الزمالك وسيراميكا

