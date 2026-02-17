مباريات الأمس
"بيزيرا والجزيري" يقودان هجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

04:02 م 17/02/2026

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ16 لكأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم : خوان بيزيرا - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج وأحمد ربيع وعبد الله السعيد وناصر منسي وعدي الدباغ وأيمن أمير عبد العزيز.

