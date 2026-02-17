مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

"معاينة الملعب".. وصول حافلة الزمالك لملعب قناة السويس لمواجهة سيراميكا

كتب : محمد خيري

03:39 م 17/02/2026

حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

الزمالك نادي الزمالك حافلة الزمالك مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كأس مصر

