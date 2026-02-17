وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.