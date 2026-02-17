رسالة جديدة من إمام عاشور لوالدته عقب تعرضها لوعكة صحية (صورة)

نشر لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الثلاثاء، دعاء لوالدته بعد دخولها في وعكة صحية مفاجئة.

وكتب لاعب الأهلي: "ربنا يشفيكي يا امي ويخليكي لينا وتقومي بالسلامة".

وكان اللاعب قد عاد للمشاركة مع النادي الأهلي عقب انتهاء فترة العقوبة التي تعرض لها مؤخرًاعقب تخلفه عن مرافقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.