مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"تفوق أحمر وسليمان الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

كتب : يوسف محمد

03:46 م 17/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والترجي التونسي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي
  • عرض 17 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 17 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 17 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والترجي
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي أمام الترجي التونسي في الذهاب
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ضد الترجي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ضد الترجي
  • عرض 17 صورة
    فوز الترجي على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي والترجي الموسم الماضي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والترجي 2012

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن قمة عربية مبكرة تجمع بين الأهلي والترجي التونسي، في مباراة ستقام أحد أيام 13 أو 14 أو15 مارس المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وتعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، واحدة من المباريات الكلاسيكية في القارة السمراء، التي اعتادت الجماهير على متابعتها وتحظى بجماهيرية كبيرة.

وستكون مباراة ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، هى المباراة رقم 25 التي تجمع بين الأهلي والترجي، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى الترجي التونسي 31 هدفا، تلقت شباكهم 15 هدفا.

ويحتل نجم الأهلي السابق وليد سليمان، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع نجم الزمالك الحالي عبد الله السعيد.

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

وكان المارد الأحمر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل صعد الفريق التونسي إلى الدور ذاته، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

أقرأ أيضًا:

"مواجهة محتملة مع المصري".. طريق الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا تاريخ مواجهات الأهلي والترجي النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
دراما و تليفزيون

رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات