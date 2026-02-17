رسالة جديدة من إمام عاشور لوالدته عقب تعرضها لوعكة صحية (صورة)

أقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن قمة عربية مبكرة تجمع بين الأهلي والترجي التونسي، في مباراة ستقام أحد أيام 13 أو 14 أو15 مارس المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وتعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، واحدة من المباريات الكلاسيكية في القارة السمراء، التي اعتادت الجماهير على متابعتها وتحظى بجماهيرية كبيرة.

وستكون مباراة ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، هى المباراة رقم 25 التي تجمع بين الأهلي والترجي، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى الترجي التونسي 31 هدفا، تلقت شباكهم 15 هدفا.

ويحتل نجم الأهلي السابق وليد سليمان، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع نجم الزمالك الحالي عبد الله السعيد.

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

وكان المارد الأحمر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل صعد الفريق التونسي إلى الدور ذاته، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

