انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية

كتبت- منال المصري:

انخفض سعر الفائدة 1% على الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت التي يطرحها البنك المركزي أمام البنوك إلى 19.5% بدلا من 20.5% في عطاء اليوم في أول رد فعل على قرار البنك المركزي.



كل البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في أول اجتماع له خلال 2026 إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.



وسحب البنك المركزي اليوم 78 مليار جنيه للوديعة الأسبوعية للعائد الثابت في عطاء اليوم.



تعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه بالإضافة لكبح التضخم.

قبل اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة تخطى حجم السيولة المقدمة من البنوك التريليون جنيه في العديد من العطاءات للاستفادة من العائد المرتفع على الوديعة.