أقيمت مراسم قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الزمالك مع أوتوهو أويو الكونغولي، على أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر، فيما يخوض الفارس الأبيض مباراة العودة بالقاهرة.

وفي المقابل سيخوض المصري البورسعيدي، مباراته في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام شباب بلوزداد الجزائري، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.

طريق الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وحال تمكن الزمالك من تخطي عقبة أوتوهو أويو الكونغولي، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى الجانب الآخر، سيلتقي الفائز من مباراة الوداد المغربي وأولمبيك آسفي، مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومانيما الغاني، في نصف نهائي البطولة.

