بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب : محمد سامي

02:44 م 17/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ ظهر الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة مجلس الوزراء الحكومة

