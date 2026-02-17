مباريات الأمس
"الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين".. شوبير يثير الجدل حول أنباء رحيل توروب

كتب : محمد خيري

03:09 م 17/02/2026
أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول احتمالية رحيل المدرب ييس توروب عن الأهلي، مؤكدًا أن ما يحدث يثير علامات استفهام كبيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إنه يشعر منذ أيام بوجود “أجواء غير مريحة” تحيط بملف المدير الفني، مشيرًا إلى أن السيناريو ذاته تكرر من قبل مع مارسيل كولر وكذلك مع الإسباني خوسيه ريبييرو.

وتساءل شوبير عن مصدر الشائعات المتكررة بشأن تغيير المدربين، مؤكدًا أن الاستجابة المستمرة للضغوط الجماهيرية أو الإعلامية ليست منطقية، خاصة في نادٍ بحجم الأهلي، الذي يحتاج إلى الاستقرار الفني.

وأضاف أن الأهلي حاليًا يتحمل رواتب أكثر من جهاز فني، موضحًا: "الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين كولر وريبيرو وتوروب"، في إشارة إلى استمرار التزامات مالية تجاه أجهزة فنية سابقة إلى جانب المدرب الحالي، متسائلًا عن جدوى تكرار سيناريو الإقالة والتعاقد مع مدرب جديد كل فترة قصيرة.

وشدد شوبير على أن إدارة نادٍ بحجم الأهلي لا يجب أن تُدار بردود أفعال سريعة أو ضغوط لحظية، داعيًا إلى التحلي بالهدوء ودعم الجهاز الفني بدلًا من فتح جبهة جديدة كل فترة، مؤكدًا أن الاستقرار هو الأساس لتحقيق النتائج.

أحمد شوبير الأهلي توروب أخبار الأهلي النادي الأهلي مارسيل كولر

