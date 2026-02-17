مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

كتب : مصراوي

10:28 ص 17/02/2026
تعرضت والدة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث حرص اللاعب على دعمها بالدعاء.

ونشر عاشور صورة لوالدته من داخل المستشفى عبر خاصية "ستوري"، وكتب: "اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقما وألبسها ثوب العافية ورد لها عافيتها يا أرحم الراحمين".

على الصعيد الرياضي، شارك إمام عاشور بديلاً في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه.

وكان اللاعب قد غاب عن مرافقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد قرار النادي بتغريمه 1.5 مليون جنيه، وإيقافه لمدة أسبوعين مع خوض تدريبات منفردة.

إمام عاشور الأهلي والدة إمام عاشور أخبار الأهلي

