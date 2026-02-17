أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

تعرضت والدة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث حرص اللاعب على دعمها بالدعاء.

ونشر عاشور صورة لوالدته من داخل المستشفى عبر خاصية "ستوري"، وكتب: "اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقما وألبسها ثوب العافية ورد لها عافيتها يا أرحم الراحمين".

على الصعيد الرياضي، شارك إمام عاشور بديلاً في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه.

وكان اللاعب قد غاب عن مرافقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد قرار النادي بتغريمه 1.5 مليون جنيه، وإيقافه لمدة أسبوعين مع خوض تدريبات منفردة.