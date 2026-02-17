كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إصدار قرارات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بشأن تعديل جداول المخدرات.

وجاء تحرك الوزارة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء في عام 2023، والمتعلق بإضافة مواد جديدة إلى جداول المخدرات، مؤكدة بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المرتبطة بهذا التعديل.

ويأتي الحكم استنادًا إلى أن رئيس هيئة الدواء تجاوز صلاحياته القانونية المقررة، إذ اعتبرت المحكمة أن اختصاص منح أي تعديل على جداول المخدرات هو صلاحية حصرية لوزير الصحة والسكان بموجب المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات، وأن إصدار رئيس الهيئة لهذه القرارات يعد "افتئاتًا" على التفويض التشريعي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الوزارة ستعمل على إصدار القرارات لضمان استمرارية تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات، بما يحفظ الأمن الصحي والقانوني للدولة ويضمن الالتزام بالضوابط التشريعية المعمول بها.



اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات



