تحرك عاجل من "الصحة" بعد حكم الدستورية بشأن "جدول المخدرات"

كتب - أحمد جمعة:

11:35 ص 17/02/2026

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إصدار قرارات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بشأن تعديل جداول المخدرات.

وجاء تحرك الوزارة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء في عام 2023، والمتعلق بإضافة مواد جديدة إلى جداول المخدرات، مؤكدة بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المرتبطة بهذا التعديل.

ويأتي الحكم استنادًا إلى أن رئيس هيئة الدواء تجاوز صلاحياته القانونية المقررة، إذ اعتبرت المحكمة أن اختصاص منح أي تعديل على جداول المخدرات هو صلاحية حصرية لوزير الصحة والسكان بموجب المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات، وأن إصدار رئيس الهيئة لهذه القرارات يعد "افتئاتًا" على التفويض التشريعي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الوزارة ستعمل على إصدار القرارات لضمان استمرارية تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات، بما يحفظ الأمن الصحي والقانوني للدولة ويضمن الالتزام بالضوابط التشريعية المعمول بها.


اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات

وزارة الصحة جدول المخدرات الأدوية المخدرة المحكمة الدستورية

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
