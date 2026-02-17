محافظ أسيوط في أول اجتماع مع القيادات التنفيذية: المواطن في صدارة الأولويات

أسوان - إيهاب عمران:

اجتاحت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ تمثلت في عاصفة ترابية ورياح متوسطة القوة، أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، مع ظهور غيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس عن سماء المحافظة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، بأنه تقرر الإيقاف التام لكافة الأنشطة الملاحية بمختلف أنواعها، ويشمل القرار البواخر السياحية، العائمات النهرية، "الدهبيات"، والمراكب الشراعية بنطاق المحافظة، سواء في مجرى نهر النيل أو ببحيرة ناصر.

وأوضح البربري أن عودة النشاط الملاحي مرهونة بتحسن الأحوال الجوية واستعادة الرؤية الآمنة.

وعلى صعيد الطرق البرية، كثفت إدارة مرور أسوان من تنبيهاتها لسائقي المركبات والسيارات على الطرق السريعة (الصحراوية والزراعية)، مشددة على ضرورة تهدئة السرعة وتوخي أقصى درجات الحذر للحد من الحوادث المرورية.

ووجهت الإدارة نداءات خاصة لمرتادي طريق "أسوان - أبو سمبل" السياحي، والطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لضمان سلامة المواطنين والأفواج السياحية في ظل هذه الظروف الجوية.



