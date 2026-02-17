مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

يترقبها الرباعي المصري.. كل ما تريد معرفته عن قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب : مصراوي

10:57 ص 17/02/2026 تعديل في 11:01 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة أربع أندية مصرية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تُقام مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأندية المصرية المشاركة

يمثل الكرة المصرية في دوري الأبطال كل من الأهلي وبيراميدز، فيما يشارك في الكونفدرالية كل من الزمالك والمصري.

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

تنقل مراسم القرعة عبر قناة أون سبورت، كما يمكن متابعتها عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي، وهي:

الأهلي

بيراميدز

الهلال السوداني

الملعب المالي

ماميلودي صنداونز

الجيش الملكي

نهضة بركان

الترجي التونسي

المنافسون المحتملون

ينتظر الأهلي مواجهة أحد أندية: نهضة بركان، الترجي التونسي، أو ماميلودي صنداونز.

بينما يترقب بيراميدز مواجهة أحد فرق: الجيش الملكي، صنداونز، أو الترجي التونسي.

الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية

تأهلت 8 أندية إلى الدور ذاته، وهي:

الزمالك

المصري

اتحاد العاصمة

أولمبيك آسفي

الوداد البيضاوي

أس مانيما يونيون

شباب بلوزداد

أوتوهو أويو

المنافسون المحتملون

ينتظر الزمالك مواجهة أحد الفرق التالية: أولمبيك آسفي، أس مانيما يونيون، أو أوتوهو أويو.

بينما يترقب المصري مواجهة أحد أندية: اتحاد العاصمة، الوداد البيضاوي، أو شباب بلوزداد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الزمالك الأهلي بيراميدز المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
جدل رؤية هلال رمضان يعود للواجهة.. ومختار جمعة يوضح الموقف الشرعي
فتاوى رمضان

جدل رؤية هلال رمضان يعود للواجهة.. ومختار جمعة يوضح الموقف الشرعي
قتل برصاص الداخلية السورية.. ماذا نعرف عن المطرب جمال عساف؟
زووم

قتل برصاص الداخلية السورية.. ماذا نعرف عن المطرب جمال عساف؟
رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
أخبار مصر

رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى
رياضة محلية

أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات