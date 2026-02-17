أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة أربع أندية مصرية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تُقام مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأندية المصرية المشاركة

يمثل الكرة المصرية في دوري الأبطال كل من الأهلي وبيراميدز، فيما يشارك في الكونفدرالية كل من الزمالك والمصري.

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

تنقل مراسم القرعة عبر قناة أون سبورت، كما يمكن متابعتها عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي، وهي:

الأهلي

بيراميدز

الهلال السوداني

الملعب المالي

ماميلودي صنداونز

الجيش الملكي

نهضة بركان

الترجي التونسي

المنافسون المحتملون

ينتظر الأهلي مواجهة أحد أندية: نهضة بركان، الترجي التونسي، أو ماميلودي صنداونز.

بينما يترقب بيراميدز مواجهة أحد فرق: الجيش الملكي، صنداونز، أو الترجي التونسي.

الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية

تأهلت 8 أندية إلى الدور ذاته، وهي:

الزمالك

المصري

اتحاد العاصمة

أولمبيك آسفي

الوداد البيضاوي

أس مانيما يونيون

شباب بلوزداد

أوتوهو أويو

المنافسون المحتملون

ينتظر الزمالك مواجهة أحد الفرق التالية: أولمبيك آسفي، أس مانيما يونيون، أو أوتوهو أويو.

بينما يترقب المصري مواجهة أحد أندية: اتحاد العاصمة، الوداد البيضاوي، أو شباب بلوزداد.