مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

5 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

1 0
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

بعد الغياب.. هل يعود بنتايج وفتوح للزمالك في مواجهة سيراميكا؟

كتب : محمد خيري

08:17 ص 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 5 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 5 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحسم الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، اليوم، موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايج، من المشاركة في مواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة اليوم اللاثاء، ضمن منافسات كأس مصر.

وغاب الثنائي عن المباريات الماضية للفريق الأبيض، بعد تعرضهما للإصابة، وخوضهم تدريبات تأهيلية من أجل التجهيز.

ويعتمد القرار النهائي على التقرير الطبي الخاص بفتوح، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يسعى الجهاز الفني للتأكد من جاهزيته الكاملة وتجنب أي مجازفة قد تؤدي إلى تجدد الإصابة.

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنتايج محمود بنتايج نادي الزمالك أخبار الزمالك بنتايك أحمد فتوح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. تعرف على مواعيد عرض مسلسلات قناة "MBC مصر"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على مواعيد عرض مسلسلات قناة "MBC مصر"

"قطعوا جثتها ورموها".. تفاصيل القبض على سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها
حوادث وقضايا

"قطعوا جثتها ورموها".. تفاصيل القبض على سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها
مبابي يقود الهجوم.. أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بنفيكا
رياضة عربية وعالمية

مبابي يقود الهجوم.. أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بنفيكا

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة