بعد الغياب.. هل يعود بنتايج وفتوح للزمالك في مواجهة سيراميكا؟

يحسم الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، اليوم، موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايج، من المشاركة في مواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة اليوم اللاثاء، ضمن منافسات كأس مصر.

وغاب الثنائي عن المباريات الماضية للفريق الأبيض، بعد تعرضهما للإصابة، وخوضهم تدريبات تأهيلية من أجل التجهيز.

ويعتمد القرار النهائي على التقرير الطبي الخاص بفتوح، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يسعى الجهاز الفني للتأكد من جاهزيته الكاملة وتجنب أي مجازفة قد تؤدي إلى تجدد الإصابة.

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.