"أرجو الدعاء".. وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

توفيت، اليوم الثلاثاء، والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن فتح الله خبر الوفاة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث كتب: "أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء".

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على تقديم واجب العزاء والمواساة للاعب السابق، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.