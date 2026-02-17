مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

"أرجو الدعاء".. وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

كتب : مصراوي

11:18 ص 17/02/2026

محمود فتح الله

توفيت، اليوم الثلاثاء، والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن فتح الله خبر الوفاة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث كتب: "أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء".

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على تقديم واجب العزاء والمواساة للاعب السابق، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وفاة والدة محمود فتح الله محمودفتح الله الزمالك

فيديو قد يعجبك



