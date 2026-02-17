مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

تغيير وحيد واستقرار حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا

كتب : مصراوي

11:42 ص 17/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (10) (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (8) (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في إطار سعيه للمنافسة بقوة على اللقب المحلي.

وقد تشهد المواجهة بعض التعديلات المحدودة مقارنة بالتشكيل الذي خاض اللقاء السابق أمام كايزر تشيفز، وعلى رأسها عودة عمر جابر إلى الجبهة اليمنى.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – أحمد إيشو.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك تشكيل الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
حوادث وقضايا

هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
حفل استطلاع هلال رمضان| ما الضوابط الشرعية للرؤية؟
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| ما الضوابط الشرعية للرؤية؟
"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات