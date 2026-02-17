أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

يترقبها الرباعي المصري.. كل ما تريد معرفته عن قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في إطار سعيه للمنافسة بقوة على اللقب المحلي.

وقد تشهد المواجهة بعض التعديلات المحدودة مقارنة بالتشكيل الذي خاض اللقاء السابق أمام كايزر تشيفز، وعلى رأسها عودة عمر جابر إلى الجبهة اليمنى.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – أحمد إيشو.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – سيف الجزيري – أحمد شريف.