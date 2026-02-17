مسؤول عراقي: بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها المنتمين لداعش

بغداد- (د ب أ)

صرح وكيل وزارة الخارجية العراقي، هشام العلوي، بأن بعض الدول أبدت استعداها لتسلم مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق فيما امتنعت دول أخرى عن الرد.

وقال العلوي، في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء: "نجري اتصالات رسمية مع حكومات للدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسيَّة لاشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية".

وذكر أن "بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بينما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي رغم المتابعات والمذكرات المتكررة ".

وأضاف العلوي أن العراق يحتفظ بحقه السيادي بالتعامل بالمثل عند الاقتضاء بما يضمن حماية مصالحه الوطنية من دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وأن وزارة الخارجية تلعب دورا محوريا في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ".

بدوره، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق سعد معن، في تصريحات للصحيفة، عن أن "التحقيقات الأولية مع سجناء داعش أسفرت عن اعترافات تتعلق بجرائم ارتكبتها عناصر داعش الإرهابية داخل العراق شملت مجازر جماعية بحق الإيزيديين واستخدام مواد كيميائية خلال سيطرتها على بعض المناطق".

وأوضح أن "هذه الإفادات تساعدنا في رسم صورة أكثر وضوحا لبنية داعش وخططهم المستقبلية وتوفير رؤية أولية عن تحركاتهم" ، مؤكدا الاهتمام باستمرار التحقيقات القضائية بعناية وفق الإجراءات القضائية لضمان محاسبة المتورطين.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن أمس الاثنين أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن من سجناء داعش فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم.

وذكر البيان أن العدد الإجمالى للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.

وأعلن أحمد لعيبي المتحدث باسم وزارة العدل، في تصريحات للصحيفة، أنه جرى نقل جميــع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى سجن واحد وبلغ عدد السجناء الكلي 5704 من 61 دولــة بينهم 4253 عربيــاً و983 أجنبيا .

وأفاد بأن عــدد العراقيين بلــغ 467 والسوريين 3543، موضحا أن جميع الموقوفين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون العراقي.

وأكد لعيبي أن" العراق يعد عنصراً أساسياً فــي التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وأن استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين واحتجازهم جاءت بناء على طلـب من التحالف الدولي وبالتنسيق معه".

وأشار إلى أن تكاليف إطعام عناصر تنظيم داعش الإرهابي يتحملها التحالف الدولي وليس العراق وأن جميع السجناء مودعون حالياً في سجن الكرخ المركزي فــي بغداد وتم توزيعهم داخل القاعات بحسب التصنيف المعتمد من خــلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي المتمثل بكل من کندا وأمريكا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند واستراليا وبلجيكا وجيورجيا والدنمارك".

وأوضح أن أكثر الأعداد جاءت من المغرب 187 وتركمانستان 165 وتركيا 181 تونــس 234 وروسيا 130 ومصر 116.