كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إنه يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات التالية:

1- الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل وخاصة المتهالكة.

2- القيادة بحذر على الطرق.

3- على مرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

