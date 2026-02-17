أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق خطة تشغيلية موسعة في العيادات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لاستغلال الفترات البينية من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير منظومة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الطبية والموارد البشرية في تقديم خدمة متميزة لأصحاب الأمراض المزمنة؛ لتحسين جودة المتابعة الدورية للحالات المزمنة، والعمل على تقليل التكدس في الفترات الصباحية، بما يحقق أعلى معدلات الرضا لدى المنتفعين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى ستنطلق تجريبيًّا لمدة شهر في عدة فروع تشمل عيادات مدينة نصر والدقي، وفروع القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وشمال غرب الدلتا.

وأضاف عبد الغفار أن الخطة تشمل تفعيل "نظام ساعات العمل المرنة" في الأقسام المعاونة كالصيدليات والمعامل والأشعة؛ لضمان تكامل الخدمة خلال ساعات العمل الإضافية، مؤكدًا متابعة الوزارة عن كثب لمؤشرات الأداء وقياس متوسط زمن الانتظار لضمان كفاءة التشغيل.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن الهيئة بدأت تخصيص عيادات في تخصصات الباطنة، والقلب، والعظام، والممارس العام؛ للعمل خلال الفترة البينية، مع إتاحة الحجز الإلكتروني واليدوي لتنظيم دخول المرضى.



وأعلن رئيس الهيئة إطلاق حملة "لا ينتظر" والتي تتضمن وضع ملصق خاص على بطاقة التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة، تمنحهم الأولوية في الكشف الطبي وصرف العلاج وخدمة العملاء، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة التوسع في هذه التجربة لتشمل كل فروع الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بناءً على تقارير المتابعة اليومية والنتائج التشغيلية للمرحلة الأولى.

