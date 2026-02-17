مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

استسلم للتحقيقات.. تطورات جديدة بشأن أزمة عواد مع الزمالك

كتب : مصراوي

09:00 ص 17/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عواد وزوجته (8) (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد عواد وزوجته (3) (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد عواد ومحمد صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كسر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صمته بشأن أزمته الأخيرة مع النادي، بعدما تصاعدت الأمور على خلفية اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكان الجهاز الفني قد قرر استبعاد الحارس من القائمة، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه تُقدَّر بـ400 ألف جنيه، عقب ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الحارس وافق مؤخرًا على الخضوع للتحقيق داخل النادي، في خطوة تهدف إلى إثبات حسن نواياه واحتواء الأزمة، بينما يواصل في الوقت الحالي أداء تدريبات منفردة بعيدًا عن القائمة الأساسية، لحين حسم موقفه بشكل نهائي.

وغاب عواد عن مباريات الزمالك الأخيرة، وشهد حضوره الأخير، في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد عواد أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات
أخبار وتقارير

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات
بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان 2026
أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى
رياضة محلية

أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر