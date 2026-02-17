استسلم للتحقيقات.. تطورات جديدة بشأن أزمة عواد مع الزمالك

أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

كسر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صمته بشأن أزمته الأخيرة مع النادي، بعدما تصاعدت الأمور على خلفية اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكان الجهاز الفني قد قرر استبعاد الحارس من القائمة، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه تُقدَّر بـ400 ألف جنيه، عقب ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الحارس وافق مؤخرًا على الخضوع للتحقيق داخل النادي، في خطوة تهدف إلى إثبات حسن نواياه واحتواء الأزمة، بينما يواصل في الوقت الحالي أداء تدريبات منفردة بعيدًا عن القائمة الأساسية، لحين حسم موقفه بشكل نهائي.

وغاب عواد عن مباريات الزمالك الأخيرة، وشهد حضوره الأخير، في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.