تفاصيل جديدة بشأن مقتل مضيفة الطيران الروسية في فندق بدبي

وكالات

كشفت تحقيقات روسية تفاصيل جديدة وصفت بالمروعة في قضية مقتل مضيفة جوية روسية عُثر على جثتها في ديسمبر الماضي داخل فندق بدبي، مع توقيف صديقها السابق على ذمة الاشتباه، ووفق المعطيات، كانت الجثة حليقة الرأس ومغطاة بمادة خضراء اللون.

وقال أرتيوم تشيرنينكو، نائب رئيس هيئة التحقيق الرئيسية في لجنة التحقيق الروسية بمدينة سان بطرسبورج، لوكالة نوفوستي، إن الجثة صُبغت بمادة "الزيليونكا" - وهي محلول أخضر مطهّر - كما قُص شعر الضحية، مضيفًا أن لدى المحققين أسبابًا كافية للاعتقاد بأن الواقعة جريمة جرى التخطيط لها مسبقًا.

وبحسب التحقيقات الأولية، ففي 18 ديسمبر 2025 اعتدى المتهم على الضحية داخل فندق في دبي، موجّهًا لها ما لا يقل عن 15 طعنة في الجذع والرقبة والأطراف، ما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث، وبعد ذلك، قام بقص شعرها باستخدام مقص أحضره مسبقًا وسكب عليها مادة الزيليونكا.

وأشار تشيرنينكو إلى أن المتهم، وهو الصديق السابق للضحية والموقوف حاليًا، كان يتعقبها لعدة أيام داخل الفندق، وحاول مرتين اقتحام غرفتها، ما يعزز فرضية التخطيط المسبق. كما أوضح أنه خلال التفتيش عُثر على إيصال تتعهد فيه الضحية بإعادة 500 ألف روبل إلى المتهم.

وأضاف أن القتيلة كانت تعمل مضيفة جوية، وقد وصلت إلى دبي بهدف الالتحاق بوظيفة لدى إحدى شركات الطيران الدولية، وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية توقيف رجل يبلغ 41 عامًا في سان بطرسبورج، متهم بقتل شابة تبلغ 25 عامًا في دولة الإمارات بعد العثور على جثتها في فندق بدبي، وذكرت التحقيقات أن المتهم لاحق الضحية، التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، واعتدى عليها بأداة حادة أفضت إلى وفاتها.

من جانبها، أفادت دائرة الإعلام الموحدة لمحاكم سان بطرسبورج أن المتهم، ألبرت مورجان، أُوقف على ذمة قضية القتل المرتكبة في الإمارات.