إعلان

تفاصيل جديدة بشأن مقتل مضيفة الطيران الروسية في فندق بدبي

كتب : مصراوي

11:42 ص 17/02/2026

شرطة دبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت تحقيقات روسية تفاصيل جديدة وصفت بالمروعة في قضية مقتل مضيفة جوية روسية عُثر على جثتها في ديسمبر الماضي داخل فندق بدبي، مع توقيف صديقها السابق على ذمة الاشتباه، ووفق المعطيات، كانت الجثة حليقة الرأس ومغطاة بمادة خضراء اللون.

وقال أرتيوم تشيرنينكو، نائب رئيس هيئة التحقيق الرئيسية في لجنة التحقيق الروسية بمدينة سان بطرسبورج، لوكالة نوفوستي، إن الجثة صُبغت بمادة "الزيليونكا" - وهي محلول أخضر مطهّر - كما قُص شعر الضحية، مضيفًا أن لدى المحققين أسبابًا كافية للاعتقاد بأن الواقعة جريمة جرى التخطيط لها مسبقًا.

وبحسب التحقيقات الأولية، ففي 18 ديسمبر 2025 اعتدى المتهم على الضحية داخل فندق في دبي، موجّهًا لها ما لا يقل عن 15 طعنة في الجذع والرقبة والأطراف، ما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث، وبعد ذلك، قام بقص شعرها باستخدام مقص أحضره مسبقًا وسكب عليها مادة الزيليونكا.

وأشار تشيرنينكو إلى أن المتهم، وهو الصديق السابق للضحية والموقوف حاليًا، كان يتعقبها لعدة أيام داخل الفندق، وحاول مرتين اقتحام غرفتها، ما يعزز فرضية التخطيط المسبق. كما أوضح أنه خلال التفتيش عُثر على إيصال تتعهد فيه الضحية بإعادة 500 ألف روبل إلى المتهم.

وأضاف أن القتيلة كانت تعمل مضيفة جوية، وقد وصلت إلى دبي بهدف الالتحاق بوظيفة لدى إحدى شركات الطيران الدولية، وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية توقيف رجل يبلغ 41 عامًا في سان بطرسبورج، متهم بقتل شابة تبلغ 25 عامًا في دولة الإمارات بعد العثور على جثتها في فندق بدبي، وذكرت التحقيقات أن المتهم لاحق الضحية، التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، واعتدى عليها بأداة حادة أفضت إلى وفاتها.

من جانبها، أفادت دائرة الإعلام الموحدة لمحاكم سان بطرسبورج أن المتهم، ألبرت مورجان، أُوقف على ذمة قضية القتل المرتكبة في الإمارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة دبي مقتل مضيفة طيران مضيفة جوية روسية فنادق دبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
زووم

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
حوادث وقضايا

هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
قتل برصاص الداخلية السورية.. ماذا نعرف عن المطرب جمال عساف؟
زووم

قتل برصاص الداخلية السورية.. ماذا نعرف عن المطرب جمال عساف؟
هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات