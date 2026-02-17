أصدرت وزارة النقل، بيانًا، بشأن حدوث كسر في ماسورة مياه وهبوط أرضي بجوار أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

وقالت الوزارة، في بيانها اليوم، إنه نظرًا لمرور مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (أكتوبر - القاهرة الجديدة) والتي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، في منطقة الملك الصالح بالقرب من عقارات سكنية (حوائط حاملة) تتراوح أعمارها بين 60 إلى 70 عامًا، فقد تم تنفيذ أعمال الرصد الشامل لكافة هذه المباني، للوقوف على حالتها الإنشائية وتصنيفها وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة وخطط العمل الاحترازية بالمشروع قبل البدء في التنفيذ (تم إرسال نسخة من التقارير الخاصة بحالة المباني لمحافظة القاهرة).

وأضافت الوزارة، أنه تم تركيب عدد من المستشعرات الأوتوماتيكية عالية الدقة لإجراء قياسات دورية على مدار الساعة لأي تأثيرات محتملة على تلك المباني الحرجة أثناء تنفيذ هذا المشروع القومي.

وتابعت الوزارة: وخلال تنفيذ المشروع والذي بلغ نسبة تنفيذه حوالي 60% تلاحظ في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥، تلقي فريق العمل بمحطة الملك الصالح (محطة تحت الإنشاء) إنذارًا مبكرًا من أحد المستشعرات، وبالأخص المثبت على مبنى رقم (٣٠) المجاور للمحطة بمنطقة الملك الصالح يفيد بوجود هبوط بسيط بمقدار 2.5 سم في ركن العمارة القريبة من الماسورة، وذلك نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة.

وواصلت "النقل": على الفور انتقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمعاينة الموقف والعمارة المتأثرة لسرعة التعامل مع الموقف وفقًا للإجراءات الفنية وخطط الطوارئ المعتمدة من وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة لتنفيذ الآتي:

1- التنسيق العاجل مع محافظة القاهرة لإيقاف مصدر التسريب والسيطرة على تدفق المياه وتم التنفيذ.

2- تكثيف أعمال الرصد والقياسات ومتابعة القراءات للتأكد من استقرار الحالة الإنشائية للمباني المحيطة.

3- اتخاذ قرار الإخلاء المؤقت لعدد 2 مبنى سكني يحتويان على 18 شقة ساكنة كإجراء احترازي، مع تسكين قاطني هذين المبنيين المشار إليهما في فنادق قريبة من المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة والتحقق الكامل من السلامة الإنشائية للمبنيين.

4- حقن التربة حول المبني المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط لمباني أخرى في المنطقة.

5- إعداد تقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، على أن يتم السماح بعودة القاطنين فور التأكد التام من سلامة المبنيين.

وأكدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة، التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة والجودة، وأن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى، مع استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وخاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ أي إجراءات تطلب في حينه.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات



