أحمد دياب يكشف تفاصيل مشروع دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن هناك خطة واضحة لدمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات بما يخدم تطور الكرة المصرية.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"في لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لدينا فكرة خاصة بالأندية الجماهيرية، وتحدثنا بشأنها مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة السابق، وسنكمل المناقشات مع جوهر نبيل. مشروعنا واضح وصريح، ويقوم على دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات".

وأضاف:"طبقًا للمشروع المعروض في مجلس الشيوخ، سيخدم ذلك الأندية، وستكون نتائجه سريعة سواء لأندية الدوري المصري أو أندية المحترفين والدرجة الثانية، وخلال موسم أو موسمين ستعود الأندية الجماهيرية للمنافسة في الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا:"مصر تمتلك بنية أساسية جيدة وملاعب مميزة، وما نحتاجه فقط هو التنظيم والتنسيق لتوفير الملاعب لجميع الأندية بشكل أفضل".