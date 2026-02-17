مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

أحمد دياب يكشف تفاصيل مشروع دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات

كتب : مصراوي

06:00 ص 17/02/2026

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (4)

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن هناك خطة واضحة لدمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات بما يخدم تطور الكرة المصرية.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"في لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لدينا فكرة خاصة بالأندية الجماهيرية، وتحدثنا بشأنها مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة السابق، وسنكمل المناقشات مع جوهر نبيل. مشروعنا واضح وصريح، ويقوم على دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات".

وأضاف:"طبقًا للمشروع المعروض في مجلس الشيوخ، سيخدم ذلك الأندية، وستكون نتائجه سريعة سواء لأندية الدوري المصري أو أندية المحترفين والدرجة الثانية، وخلال موسم أو موسمين ستعود الأندية الجماهيرية للمنافسة في الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا:"مصر تمتلك بنية أساسية جيدة وملاعب مميزة، وما نحتاجه فقط هو التنظيم والتنسيق لتوفير الملاعب لجميع الأندية بشكل أفضل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية المحترفة أشرف صبحي

