إعادة 34 أستراليا إلى مخيم سوري بعد الإفراج عنهم

كتب : مصراوي

09:28 م 16/02/2026

مخيم سوري

(أ ب)

أعادت السلطات السورية مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين اليوم الاثنين، بعد مغادرتهم مخيما في سوريا يضم أشخاصا يُزعم ارتباطهم بمسلحي تنظيم داعش، وذلك في محاولة للعودة إلى وطنهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكانهم استكمال رحلتهم أو متى سيتم ذلك.

وكان من المفترض أن تتوجه المجموعة المكونة من 34 امرأة وطفلا ينتمون إلى 11 عائلة من مخيم روج إلى العاصمة السورية دمشق، ثم السفر جوا إلى أستراليا.

وذكر مسؤولون في المخيم أن أقارب العائدين نسقوا مع السلطات السورية وسافروا من أستراليا لمرافقتهم.

وقال راشد عمر، وهو مسؤول إداري في المخيم، إنه بعد نحو ساعة من مغادرة المخيم النائي القريب من الحدود مع العراق، تواصل مسؤولون في دمشق مع العائلات وأبلغوهم بأن إجراءات مغادرتهم لم تكتمل، وأنه لن يكون بمقدورهم السفر، مما اضطر العائلات للعودة إلى المخيم.

من جانبها، أوضحت مديرة المخيم حكمية إبراهيم أن عمليات الترحيل المخطط لها تم تنظيمها من قبل أفراد عائلات العائدين وليس من قبل السلطات الأسترالية بشكل مباشر.

هذا ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين الأستراليين على الفور للتعليق.

سوريا المخيمات السورية حدود سوريا استراليا

