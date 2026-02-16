إعلان

الاتحاد الإفريقي يجدد دعمه لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

كتب : مصراوي

09:55 م 16/02/2026

الاتحاد الأفريقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

شارك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

حضر الاجتماع، وفق بيان الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس وزراء الجزائر ممثلًا للرئيس عبد المجيد تبون، ونائب رئيس نيجيريا ممثلًا للرئيس بولا أحمد تينوبو، ورئيس وزراء رواندا ممثلًا للرئيس بول كاجامي، إلى جانب ممثل عن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي.

كما شارك في الاجتماع رئيس جيبوتي ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إسماعيل عمر جيله، ورئيس كينيا ويليام روتو، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ونائب رئيس أوغندا ممثلًا للرئيس يوري موسيفيني، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا ممثلًا للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمته، أن الاتفاق المُعاد تنشيطه يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في جنوب السودان، داعيًا إلى تنفيذه الكامل والأمين، ومواصلة الحوار الشامل، ومجددًا دعم الاتحاد الإفريقي المتواصل لجهود إحلال السلام وترسيخ النظام الدستوري وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي جنوب السودان السودان محمود علي يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
محمد رمضان يطرح كليب أغنية "صح الصح" بالتعاون مع لارا ترامب
موسيقى

محمد رمضان يطرح كليب أغنية "صح الصح" بالتعاون مع لارا ترامب
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر