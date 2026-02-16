الاتحاد الإفريقي يجدد دعمه لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

(أ ش أ)

شارك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

حضر الاجتماع، وفق بيان الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس وزراء الجزائر ممثلًا للرئيس عبد المجيد تبون، ونائب رئيس نيجيريا ممثلًا للرئيس بولا أحمد تينوبو، ورئيس وزراء رواندا ممثلًا للرئيس بول كاجامي، إلى جانب ممثل عن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي.

كما شارك في الاجتماع رئيس جيبوتي ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إسماعيل عمر جيله، ورئيس كينيا ويليام روتو، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ونائب رئيس أوغندا ممثلًا للرئيس يوري موسيفيني، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا ممثلًا للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمته، أن الاتفاق المُعاد تنشيطه يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في جنوب السودان، داعيًا إلى تنفيذه الكامل والأمين، ومواصلة الحوار الشامل، ومجددًا دعم الاتحاد الإفريقي المتواصل لجهود إحلال السلام وترسيخ النظام الدستوري وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.