أول تعليق من أفشة بعد فوز الاتحاد على سموحة في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

09:51 م 16/02/2026

افشة

فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال18 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد مجدى أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الإثنين ،صورة للفريق وكتب "الحمد لله على المكسب والروح وان شاء الله نكمل كده يا رجالة وشكراً لجمهور الاتحاد اللي ديما بيساندنا وفي ضهرنا وان شاء الله نخلي نادي الاتحاد في مكانو الطبيعي".

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

