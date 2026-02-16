مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي سر غياب هادي رياض عن المشاركة مع الأهلي

كتب : مصراوي

10:14 م 16/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (3)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (5)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (4)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (3)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (6)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (1) (2)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض
  • عرض 10 صورة
    هادي رياض (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي هادي رياض، الجدل في الفترة الأخيرة، بعد غيابه عن الظهور الرسمي بقميص المارد الأحمر منذ الانضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الأخير.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده في يناير الماضي مع اللاعب هادي رياض لمدة 3 مواسم والنصف، قادمًا من صفوف بتروجيت.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي سر غيابه عن المشاركة مع الفريق قائلًا: " هادي رياض كان مشغولا في الفترة الاخيرة بانهاء الأوراق الخاصة بالتجنيد وهو يتدرب بقوة ولا يعاني من أي إصابة".

وواصل: " اللاعب عاد الى تدريبات الأهلي وانتظم فيها ونال اشادة توروب الذي يملك خيارات كثيرة في الدفاع حيث يملك الأهلي ٤ مدافعين بخلاف هادي رياض وبالتالي يغيب عن مباريات الفريق".

واختتم المصدر: "توروب عقد جلسة مع هادي اشاد له فيها بأداء اللاعب في التدريبات وقال انه سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب لكن عليه الحفاظ علي المستوى الذي يقدمه في المران".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض الأهلي أخبار الأهلي الاعب هادي رياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر