مصدر يكشف لمصراوي سر غياب هادي رياض عن المشاركة مع الأهلي

أثار الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي هادي رياض، الجدل في الفترة الأخيرة، بعد غيابه عن الظهور الرسمي بقميص المارد الأحمر منذ الانضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الأخير.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده في يناير الماضي مع اللاعب هادي رياض لمدة 3 مواسم والنصف، قادمًا من صفوف بتروجيت.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي سر غيابه عن المشاركة مع الفريق قائلًا: " هادي رياض كان مشغولا في الفترة الاخيرة بانهاء الأوراق الخاصة بالتجنيد وهو يتدرب بقوة ولا يعاني من أي إصابة".

وواصل: " اللاعب عاد الى تدريبات الأهلي وانتظم فيها ونال اشادة توروب الذي يملك خيارات كثيرة في الدفاع حيث يملك الأهلي ٤ مدافعين بخلاف هادي رياض وبالتالي يغيب عن مباريات الفريق".

واختتم المصدر: "توروب عقد جلسة مع هادي اشاد له فيها بأداء اللاعب في التدريبات وقال انه سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب لكن عليه الحفاظ علي المستوى الذي يقدمه في المران".