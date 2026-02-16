مباريات الأمس
دونجا يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري

كتب - محمد الميموني:

10:00 م 16/02/2026

دونجا يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموح

فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدوري المصري .

وتوج لاعب الاتحاد السكندرى محمود"دونجا" بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن مجدي٬ هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 77 ليمنح زعيم الثغر نقاط مهمة في صراع تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز المستحق على سموحة برصيد ١٧ نقطة.

الاتحاد السكندرية سموحة دونجا الدوري المصري

