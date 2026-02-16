دونجا يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري

فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدوري المصري .

وتوج لاعب الاتحاد السكندرى محمود"دونجا" بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن مجدي٬ هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 77 ليمنح زعيم الثغر نقاط مهمة في صراع تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز المستحق على سموحة برصيد ١٧ نقطة.