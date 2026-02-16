كتب- أحمد العش:

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، فى زيارة وزارية رفيعة المستوى إلى العاصمة الكينية نيروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال الموارد المائية، ودفع الشراكة الفنية بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين .

والتقى وزير الري بـ إريك موريتي موغا وزير شؤون المياه والصرف الصحي والري بجمهورية كينيا، وذلك بحضور نائب السفير المصري في كينيا والوفد الرسمي المرافق للوزير، إذ رحّب الوزير الكيني بزيارة "سويلم"، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر وحرصها على توسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والري .

أبرز تصريحات وزير الري اليوم

وأكد "سويلم" على العلاقات القوية والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، والتى تمثل ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات المصرية - الكينية، لا سيما في القضايا التنموية ذات الإهتمام المشترك على المستوى الإفريقي، وفى مقدمتها دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحوار والتنسيق والعمل الجماعي فى مواجهة التحديات الإقليمية بما يدعم الاستقرار والإزدهار في القارة الإفريقية .

وأوضح هاني سويلم، فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أن التعاون الفني بين مصر وكينيا يعكس شراكة عملية قائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء القدرات، مشيرًا لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات حفر الآبار الجوفية لخدمة المجتمعات المحلية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديث، وتأهيل مناطق المنابع بالأحواض ذات الأولوية ومن بينها حوض نهر سيو-مالاكيسي، إلى جانب التدريب وبناء القدرات .

وشدد وزير الموارد المائية، على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وخاصة فى إطار دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، لافتًا إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بمساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية ذات أولوية في الدول الشقيقة.

ورحّبت مصر، في هذا السياق، بفرص التعاون مع كينيا فى مشروعات المياه ذات الطابع التنموي، واتفق الوزيران على أهمية دفع مشروعات التنمية في كينيا بما يحقق أثراً ملموساً على الأرض .

تفاصيل المشروعات المائية التنموية المصرية الجديدة في كينيا

وأوضح بيان "الري" أنه تم في هذا الإطار، تناول عدد من المشروعات المقترحة من الجانب الكيني، وفي مقدمتها مشروع سد “كورو” متعدد الأغراض، باعتباره أحد المشروعات الداعمة لتأمين الاحتياجات المائية وخدمة أغراض تنموية فى كينيا، كما جرى التطرق إلى مقترحي سدي “كايموسي” و“وانديتي”، إذ اتفق الجانبان على مواصلة التشاور الفني بشأنهما في إطار التعاون المشترك، وبما يدعم أولويات التنمية في كينيا .

آخر مستجدات مبادرة حوض النيل

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن مبادرة حوض النيل، إذ أكد الدكتور هاني سويلم أهمية الحفاظ على المبادرة بصفتها الإطار الجامع والوحيد الذي يضم جميع دول الحوض، وأهمية استمرار الآلية التشاورية التي تم التوافق عليها داخل إطار المبادرة (وهي الآلية المعنية بمناقشة شواغل الدول التى لم تنضم الى الاتفاقية الإطارية) ، بهدف استعادة الشمولية وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، بما يدعم وحدة دول الحوض ويعزز فرص التعاون التنموي المشترك .

