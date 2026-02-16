مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 2
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

كتب : مصراوي

06:18 م 16/02/2026 تعديل في 06:34 م
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما في دور الثمانية بكأس مصر موسم 2025-2026.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباراة يوم 17 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد "بتروسبورت".

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الفائز من الزمالك وسيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في دور ال16 ببطولة كأس مصر غدا الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من الصعود إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بالجولة السادسة بالكونفدرالية.

ويذكر أن نادي الزمالك يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

