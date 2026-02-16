إعلان

طبيب عمران خان يكشف تطورات حالته الصحية

كتب : مصراوي

07:42 م 16/02/2026

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

(أ ب)

أفاد فريق من الأطباء الذين تولوا علاج رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون حاليا عمران خان بحدوث "تحسن" في بصره، حسبما صرح طبيبه الخاص عاصم يوسف اليوم الاثنين، بيد أنه أشار إلى عدم تمكنه من تأكيد هذا التقييم أو نفيه لأن السلطات الباكستانية لم تمنحه الإذن بالوصول إلى خان.

وأدلى يوسف بهذه التصريحات في رسالة فيديو نُشرت على منصة إكس للتواصل، وذلك بعد يوم واحد من قيام لجنة من أخصائيي العيون بفحص خان في سجن أديالا، بمدينة راولبندي، بناء على أمر من المحكمة العليا الباكستانية.

وقال يوسف إن أطباء السجن أطلعوه هاتفيا أمس الأحد على "تحسن" في حالة عين خان والعلاج الذي تلقاه منذ أواخر يناير، عندما خضع خان لعملية جراحية في مستشفى بإسلام آباد بعد شكواه من فقدان جزئي للرؤية.

وأشار يوسف إلى أنه كان سيكون "سعيدا للغاية" لو تمكن من التحقق من التحسن المذكور بنفسه.

وقال سلمان صفدار، محامي خان، الأسبوع الماضي للمحكمة العليا إن رئيس الوزراء السابق فقد حوالي 85 % من قوة الإبصار في عينه اليمنى.

