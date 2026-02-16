كتب- نشأت حمدي:

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح، بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة واصفة إياه بأنه "غير مناسب".

وقالت البرلمانية، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة،: "أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي في اللجنة قد لا يغير النتيجة، لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة".

وانتقدت النائبة بشدة صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يعانون من مشكلات عديدة تجعل هذه التعديلات عبئاً إضافياً عليهم بدلاً من مساندتهم.

من جانبه وجه النائب إيهاب منصور انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيراً إلى أن قانون ذوي الإعاقة صدر منذ 8 سنوات ولم يتم إصدار بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود مقارنة بـ 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة. كما وصف مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عاماً بأنه "مبالغ فيه جداً"، وانتقد تعقيدات الكشف الطبي قائلاً: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري.. دي بهدلة". وحذر النائب من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالباً بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يحق له قيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.