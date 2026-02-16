إعلان

نواب يرفضون قانون ذوي الإعاقة.. ويطالبون بوضع قواعد عادلة

كتب : مصراوي

07:27 م 16/02/2026

النائبة إيرين سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت حمدي:

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح، بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة واصفة إياه بأنه "غير مناسب".

وقالت البرلمانية، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة،: "أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي في اللجنة قد لا يغير النتيجة، لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة".

وانتقدت النائبة بشدة صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يعانون من مشكلات عديدة تجعل هذه التعديلات عبئاً إضافياً عليهم بدلاً من مساندتهم.

من جانبه وجه النائب إيهاب منصور انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيراً إلى أن قانون ذوي الإعاقة صدر منذ 8 سنوات ولم يتم إصدار بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود مقارنة بـ 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة. كما وصف مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عاماً بأنه "مبالغ فيه جداً"، وانتقد تعقيدات الكشف الطبي قائلاً: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري.. دي بهدلة". وحذر النائب من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالباً بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يحق له قيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برلمان مجلس النواب قانون ذوي الإعاقة النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
التعاون الخليجي: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
شئون عربية و دولية

التعاون الخليجي: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
بحضور رئيس النواب.. بدء عزاء الدكتور مفيد شهاب
أخبار مصر

بحضور رئيس النواب.. بدء عزاء الدكتور مفيد شهاب

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر