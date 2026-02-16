وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

استقبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في زيارة رسمية لتهنئته بتولي مهام منصبه، وذلك بحضور وفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير منظومة كرة القدم المصرية، ودعم المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب الارتقاء بمسابقات الدوري بمختلف درجاته، وتعزيز الاهتمام بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب والأندية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم، بما يسهم في تطوير اللعبة على مختلف المستويات، سواء ما يتعلق بالمنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية أو القواعد السنية.

كما شدد جوهر نبيل على أهمية المرحلة الحالية، التي تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الوزارة والاتحاد، بما ينعكس إيجابيًا على أداء كرة القدم المصرية، ويحقق طموحات الجماهير، ويعزز مكانة مصر على المستويين القاري والدولي.