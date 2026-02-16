وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بذهبية سلاح السيف

هنّأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني، ومنتخب مصر لسلاح السيف (شباب)، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم المقامة في داكار بالسنغال.

وجاء تتويج المنتخب المصري بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة 45–29، ليحصد لقب البطولة عن جدارة.

وأشاد الوزير بالأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون طوال المنافسات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة رياضة السلاح في مصر، ويبرهن على نجاح خطط إعداد وصقل المواهب الشابة القادرة على تمثيل مصر بقوة في مختلف المحافل الدولية.

ومثّل منتخب مصر في البطولة كل من أدهم شلبي، وعلي دويدار، وعمر دويدار، وعلي عطية، حيث قدم الرباعي مستويات مميزة توّجت بحصد اللقب، ليواصل سلاح السيف المصري تألقه على الساحة العالمية ويؤكد ريادة مصر في اللعبة.