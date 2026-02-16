مباريات الأمس
بشير التابعي عن أزمته مع إبراهيم سعيد: هعزمه في رمضان وهصوره

كتب : محمد خيري

02:38 م 16/02/2026

إبراهيم سعيد

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار إيقاف إمام عاشور كان إداريًا بحتًا، مشيرًا إلى أن عودة اللاعب للمشاركة جاءت أيضًا بقرار من مجلس الإدارة، وفي الإطار الرسمي للنادي دون أبعاد أخرى.

وخلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC، أوضح التابعي أن ملف اللاعب تم التعامل معه داخل أروقة الإدارة فقط.

وعن علاقته بـ إبراهيم سعيد، نفى وجود أي خلاف بينهما، مؤكدًا: «هو أخويا الصغير وأطيب وأغلب شخص عرفته، لكن الناس سخّنته».

وأضاف أنه تواصل معه هاتفيًا وكان الحديث وديًا، ومازحه بأنه سيقوم بتصويره خلال عزومة في شهر رمضان، في إشارة إلى انتهاء أي سوء تفاهم.

كما وجّه التابعي الشكر لجماهير الزمالك على دعمها المستمر، مشيدًا بالمدير الفني معتمد جمال، ومثنيًا على التوليفة التي صنعها وقدرته على قيادة الفريق فنيًا في الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بحارس المرمى محمد عواد، أكد التابعي أنه من الصعب أن يتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن الفارق يمكن أن يتحمله رجل الأعمال ممدوح عباس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار الإداري والفني داخل الزمالك خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على تماسك الفريق ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم سعيد بشير التابعي الزمالك نادي الزمالك

