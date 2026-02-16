بعد تحديد موعد القرعة.. تعرف على منافسي الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب ختام الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الـ23 من البطولة، ليتحدد شكل مواجهات دور الثمانية المنتظر.

المتأهلون إلى ربع النهائي

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة – 14 نقطة

أولمبيك آسفي – 13 نقطة

المجموعة الثانية

الوداد الرياضي – 15 نقطة

مانياما يونيون – 12 نقطة

المجموعة الثالثة

شباب بلوزداد – 15 نقطة

أوتوهو – 9 نقاط

المجموعة الرابعة

نادي الزمالك – 11 نقطة

المصري البورسعيدي – 10 نقاط

منافسو الزمالك المحتملون

بصفته متصدرًا للمجموعة الرابعة، سيواجه الزمالك أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، وهم:

أولمبيك آسفي المغربي

مانياما يونيون الكونغولي

أوتوهو الكونغولي

منافسو المصري المحتملون

أما المصري، الذي تأهل وصيفًا، فسيصطدم بأحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، وهم:

اتحاد العاصمة الجزائري

الوداد الرياضي المغربي

شباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر أن يُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة ربع النهائي في الواحدة ظهر الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، لتحديد المواجهات رسميًا.