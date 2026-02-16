مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"ليه بتعمل كدا؟".. شوبير ينتقد حسين الشحات ويكشف القلق من موديست جديد

كتب : محمد خيري

01:21 م 16/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (1)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (3)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات قبل مباراة الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (4)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (2)_1
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات إلى حسين الشحات، على خلفية ما بدر منه خلال مواجهة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي انتهت بالتعادل السلبي، قد شهدت مشادة بين حسين الشحات وأحد لاعبي الفريق المغربي، قبل أن يتدخل اللاعبون وحكم اللقاء لاحتواء الموقف.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إنه يوجّه «قرصة ودن» للشحات بسبب عصبيته خلال اللقاء، مؤكدًا أن اللاعب معروف بهدوئه وروحه الطيبة، ولا يوجد ما يستدعي هذا التوتر.

وأضاف: "إذا كان الأمر بسبب الجلوس احتياطيًا، فأنت الآن تشارك، ولو لديك غضب فتحدث داخل الغرف المغلقة"، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن تصرف اللاعب، خاصة أن الأمر تكرر في أكثر من مباراة.

وتابع شوبير أن هناك حالة من عدم الارتياح لدى بعض جماهير الأهلي تجاه المهاجم الجديد كامويش، بسبب إهدار فرص في مباريات البنك الأهلي والإسماعيلي والجيش الملكي، لافتًا إلى أن البعض يخشى تكرار تجربة أنتوني موديست مرة أخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي أحمد شوبير أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر