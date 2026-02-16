"ليه بتعمل كدا؟".. شوبير ينتقد حسين الشحات ويكشف القلق من موديست جديد

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات إلى حسين الشحات، على خلفية ما بدر منه خلال مواجهة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي انتهت بالتعادل السلبي، قد شهدت مشادة بين حسين الشحات وأحد لاعبي الفريق المغربي، قبل أن يتدخل اللاعبون وحكم اللقاء لاحتواء الموقف.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إنه يوجّه «قرصة ودن» للشحات بسبب عصبيته خلال اللقاء، مؤكدًا أن اللاعب معروف بهدوئه وروحه الطيبة، ولا يوجد ما يستدعي هذا التوتر.

وأضاف: "إذا كان الأمر بسبب الجلوس احتياطيًا، فأنت الآن تشارك، ولو لديك غضب فتحدث داخل الغرف المغلقة"، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن تصرف اللاعب، خاصة أن الأمر تكرر في أكثر من مباراة.

وتابع شوبير أن هناك حالة من عدم الارتياح لدى بعض جماهير الأهلي تجاه المهاجم الجديد كامويش، بسبب إهدار فرص في مباريات البنك الأهلي والإسماعيلي والجيش الملكي، لافتًا إلى أن البعض يخشى تكرار تجربة أنتوني موديست مرة أخرى.