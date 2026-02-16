موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري للطائرة سيدات

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بـ الأهلي المصري، اليوم الاثنين، مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة صالة حسن مصطفى، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والحفاظ على لقب السوبر للموسم الرابع على التوالي.

وكان الفريق الأحمر قد اختتم استعداداته أمس على نفس الصالة، إذ عقد المدير الفني البرازيلي باولو ميلاجريس جلسة مع اللاعبات، شدد خلالها على أهمية التركيز والقتال على كل نقطة، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى الزمالك.

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر برصيد 5 نقاط، علمًا بأنه الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب.