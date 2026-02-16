مكافأة خاصة للاعبي الزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء القرار بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته، ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ووفقًا لمصدر مطلع، تقرر صرف مكافأة خاصة بقيمة 2 مليون جنيه يان توزيعها على جميع اللاعبين اليوم الثلاثاء، تقديرًا للفوز على الفريق الجنوب أفريقي وضمان التأهل.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدًا في الخامسة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.