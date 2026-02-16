إعلان

هل هدنة الطاقة على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف؟

كتب : مصراوي

03:59 ص 16/02/2026

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد مصدر غربي مطلع لوكالة "تاس"، أن مسألة هدنة الطاقة ستُطرح خلال الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في جنيف يومي 17 و18 فبراير.

أضاف المصدر: "ستُطرح مسألة هدنة الطاقة، بلا شك"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملامح هذه الهدنة أو آلية تنفيذها المحتملة.

وعُقدت الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي يومي 23 و24 يناير.

ترأس الفريق التفاوضي الروسي إيجور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وعُقدت الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية هناك يومي 4 و5 فبراير.

ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجولة التالية من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ستُعقد أيضا بصيغة ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية يومي 17 و18 فبراير في جنيف، وسيترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.

يذكر أن هدنة الطاقة ليست مقترحا جديدا على طاولة المفاوضات، إذ سبق أن اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس 2025 على وقف الضربات ضد منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، وهو ما أيده فلاديمير زيلينسكي علنا.

لكن الدفاع الروسية أكدت مرارا، أن كييف واصلت استهداف البنية التحتية الروسية للطاقة، وأشارت إلى أن تعهدات زيلينسكي العلنية بوقف الهجمات ليست إلا خدعة تهدف لمنع انهيار القوات الأوكرانية في الجبهة.

في سياق متصل، كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أجرى في 6 فبراير محادثات مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحضور الأمين العام للمنظمة فريدون سينيرلي أوغلو، حيث بحث الجانبان سبل الخروج من الأزمة العميقة التي تمر بها المنظمة، ودورها المحتمل في المساعدة على إجراء حوار لوقف النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفاوضات الأوكرانية جنيف أوكرانيا روسيا أمريكا وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جنيف مفاوضات بين إيران وأمريكا في جنيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟
أخبار مصر

كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور