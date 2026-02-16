جاريدو: وائل جمعة أسطورة الأهلي ولم يفتعل أي مشاكل مع الفريق

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

إعلامي يكشف أول قرار من الزمالك بعد الفوز على كايزر تشيفز

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، بـ وائل جمعة نجم النادي ومدير الكرة خلال فترة إشرافه على الفريق، مؤكداً مكانته الكبيرة في تاريخ النادي والكرة المصرية.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية:" نحن نتحدث عن وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية، لاعب رائع ومن دون شك أحد الأساطير".

وأضاف المدرب الإسباني: "الأخبار التي تناولت افتعال وائل جمعة لأزمات مع لاعبي الفريق أثناء قيادتي للأهلي غير صحيحة تماماً".