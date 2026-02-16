مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

جاريدو: وائل جمعة أسطورة الأهلي ولم يفتعل أي مشاكل مع الفريق

كتب : نهي خورشيد

05:30 ص 16/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جاريدو
  • عرض 10 صورة
    جاريدو
  • عرض 10 صورة
    جاريدو مدرب الإسماعيلي
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، بـ وائل جمعة نجم النادي ومدير الكرة خلال فترة إشرافه على الفريق، مؤكداً مكانته الكبيرة في تاريخ النادي والكرة المصرية.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية:" نحن نتحدث عن وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية، لاعب رائع ومن دون شك أحد الأساطير".

وأضاف المدرب الإسباني: "الأخبار التي تناولت افتعال وائل جمعة لأزمات مع لاعبي الفريق أثناء قيادتي للأهلي غير صحيحة تماماً".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وائل جمعة النادي الأهلي خوان جاريدو أخبار الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
نجم الأهلي السابق يعلق على انتقادات الجماهير لطاهر محمد طاهر وكوكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يعلق على انتقادات الجماهير لطاهر محمد طاهر وكوكا
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور