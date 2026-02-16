مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلامي يكشف أول قرار من الزمالك بعد الفوز على كايزر تشيفز

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 16/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة قدرها 2.5 مليون جنيه للاعبي الفريق، وذلك بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى أن القرار جاء تقديراً للمستوى الجيد الذي قدمه لاعبو الزمالك في المباراة، ولتحقيق التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وتأهل فريق الكرة بنادي الزمالك إلى دور الـ8 ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز أمس السبت على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات، على ملعب هيئة قناة السويس.

واحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي بشكل رسمي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

